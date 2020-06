Francesca Chillemi torna a Roma e “butta” tutto nel carrello

Vive in America con il compagno Stefano Rosso e la loro bambina, ma in questi giorni ha fatto rientro in Italia. Prima per ricongiungersi con la famiglia Rosso, poi per una capatina a Roma con le amiche. Francesca Chillemi, ex Miss Italia e protagonista di tante fiction tv di successo, fa la spesa nella Capitale mascherata ed è uno spettacolo…

E’ l’amica a filmare l’attrice con il carrello. Ironica e divertente, Francesca in versione casual con jeans, top che le lascia nudo il ventre e risalta il décolleté, giacca oversize e sneakers, fa incetta di ogni provvista. Prende dagli scaffali sorridente e istrionica e getta nel carrello colmo. La compagna d’avventura scrive: “Con Francesca Chillemi la spesa è differente”.

“Prendere la ricorsa e ripartire, come quando da piccoli ci dondolavamo sull’altalena. Come l’Italia, che, con le dovute precauzioni, è pronta a farlo” scriveva qualche giorno fa la ex reginetta di bellezza. E ancora prima in un post si leggeva: “Nella vita possono esserci delle fermate non previste, ma nulla ci impedisce di ricominciare come prima più di prima!”. La ritrovata libertà della Chillemi è come sempre divertente e sensuale…

