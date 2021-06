23 giugno 2021 12:50

Wanda Nara si fora le orecchie con le figlie... per pubblicità, ma il buco è vero

Un pomeriggio per sole donne, quello che Wanda Nara si concede insieme alle sue figlie Francesca (6 anni) e Isabella (4). Tutte e tre in gioielleria si fanno forare le orecchie: il primo buco per le bimbe, il secondo per la mamma. Le piccole sono eccitate ed emozionate, e Wanda le tranquillizza e le aiuta nella scelta dell'orecchino, tra baci e applausi a operazione compiuta. E poco importa se dietro a tutto c'è una trovata pubblicitaria, il momento in famiglia è lo stesso indimenticabile.