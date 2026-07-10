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© Instagram | Vittoria di Savoia, tra moda, social, famiglia e il sogno del cinema
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GIOVANE E RAFFINATA

Vittoria di Savoia, gli scatti tra moda, social, famiglia e il sogno del cinema

La figlia 22enne di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau si prepara al debutto da attrice. Ecco le immagini di Vittoria di Savoia

10 Lug 2026 - 11:11
9 foto
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Volto della nuova generazione di casa Savoia, Vittoria conquista i social e il fashion system con il suo stile raffinato e internazionale. Ecco una selezione delle sue foto più belle, tra red carpet, backstage, eventi esclusivi e momenti privati.

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