© Instagram | Vittoria di Savoia, tra moda, social, famiglia e il sogno del cinema
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Volto della nuova generazione di casa Savoia, Vittoria conquista i social e il fashion system con il suo stile raffinato e internazionale. Ecco una selezione delle sue foto più belle, tra red carpet, backstage, eventi esclusivi e momenti privati.