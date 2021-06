Tifo incontenibile, Claudia Romani sostiene gli azzurri... a modo suo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Da Miami la procace Claudia Romani non fa mancare il suo sostegno alla Nazionale di calcio in vista del match di Euro2020 di sabato contro l'Austria. Sfoggia una maglietta dedicata all'Italia, poi si gira di spalle e mette in mostra il lato B tonico e rotondo, lasciato scoperto dal perizoma azzurro.