SU INSTAGRAM

Taylor Swift e Travis Kelce annunciano il loro matrimonio

La superstar della musica e il giocatore di football americano affidano ai social il loro fidanzamento ufficiale. I due stanno insieme da oltre due anni

26 Ago 2025 - 19:55
taylor swift

