“Ora evito l’acqua”

Tania Cagnotto: “La vita dopo i tuffi? Pilates, tennis e… pigrizia”

La sportiva: “Faccio fatica a fare tanta attività sportiva, però mi sento molto attiva invece con le mie figlie. La priorità sono loro in questo momento”

12 Set 2025 - 10:57
tania cagnotto
gossip

