Nozze da mille e una notte per Susanna Petrone, che ha detto sì all'imprenditore Marco Cipriano nella stupenda cornice di Positano. La showgerl, ex di Marco Borriello, indossava un seducente abito in pizzo, con un lungo strascico rimosso per il party. Ospiti dell'evento anche Carolina Marconi e Aida Yespica.