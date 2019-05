Sport Illustrated Swimsuit, guarda tutte le più belle

Tyra Banks torna sulla copertina di Sport Illustrated Swimsuit a 45 anni (nel 1997 è stata la prima modella di colore ad apparire sulla cover del prestigioso magazine). Lindsey Vonn, chiusa la carriera agonistica ai Mondiali di Are 2019, posa per la terza volta mostrando il suo fisico d'atleta. L'ex cheerleader Camille Kostek ha dovuto vincere l'insicurezza per mettersi davanti all'obiettivo, mentre Winnie Harlow, una delle modelle più richieste al mondo, ha stordito con le sue forme in spiaggia. Sfoglia la gallery e guarda le foto delle bellezze di SI Swimsuit...