1 di 11
© Instagram | Sofia Vergara su Instagram
© Instagram | Sofia Vergara su Instagram
© Instagram | Sofia Vergara su Instagram

© Instagram | Sofia Vergara su Instagram

© Instagram | Sofia Vergara su Instagram

in barca con gli amici

Sofia Vergara, compleanno in Italia: 54 anni smaglianti in bikini

La celebre attrice ha condiviso con i suoi follower gli scatti in Italia: ha festeggiato il suo compleanno tra amici, torte e giri in barca

12 Lug 2026 - 11:37
11 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

"Grazie Italia per le mie 300 torte!" ha scritto l'attrice su Instagram. Sofia Vergara sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza tra Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina: "Sono felicissima per tutto l'affetto che mi avete dimostrato: è stato il compleanno più bello di sempre", con queste parole ha celebrato il traguardo dei 54, con tanto di torta a immagine e somiglianza. Tra le tappe del viaggio della diva colombiana anche Positano e la Conca del Sogno, lo storico ristorante affacciato sul mare di Massa Lubrense.

Ti potrebbe interessare

videovideo
sofia vergara

Sullo stesso tema