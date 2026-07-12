"Grazie Italia per le mie 300 torte!" ha scritto l'attrice su Instagram. Sofia Vergara sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza tra Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina: "Sono felicissima per tutto l'affetto che mi avete dimostrato: è stato il compleanno più bello di sempre", con queste parole ha celebrato il traguardo dei 54, con tanto di torta a immagine e somiglianza. Tra le tappe del viaggio della diva colombiana anche Positano e la Conca del Sogno, lo storico ristorante affacciato sul mare di Massa Lubrense.