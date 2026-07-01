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© Instagram | Rose Villain prime foto dalla nascita di Francis Knight
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cuore rock

Rose Villain mamma, le foto: tra ciucci, biberon e t-shirt rock

La cantante condivide per la prima volta gli scatti della quotidianità con il piccolo Francis Knight, nato lo scorso 2 giugno a New York

01 Lug 2026 - 10:58
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