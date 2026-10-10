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© Instagram | Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, le foto della vacanza a Dubai con Camilla
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PRIMA VOLTA ALL'ESTERO

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, le foto della vacanza a Dubai con Camilla

Dal primo lungo volo ai giochi in acqua, la coppia condivide i momenti più belli del viaggio con la figlia

10 Ott 2026 - 11:00
16 foto
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Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono volati a Dubai con la figlia Camilla, di due anni, per il loro primo lungo viaggio internazionale in famiglia. La coppia ha condiviso sui social i momenti della vacanza, dalla partenza in aeroporto al volo senza nemmeno un'ora di sonno per la piccola, fino alle giornate tra mare, parchi acquatici e giochi. 

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