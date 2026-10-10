Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono volati a Dubai con la figlia Camilla, di due anni, per il loro primo lungo viaggio internazionale in famiglia. La coppia ha condiviso sui social i momenti della vacanza, dalla partenza in aeroporto al volo senza nemmeno un'ora di sonno per la piccola, fino alle giornate tra mare, parchi acquatici e giochi.