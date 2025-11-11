Logo Tgcom24
Gender reveal

Raffaella Fico e Armando Izzo genitori, svelato il sesso del bebè

La showgirl ha annunciato pochi giorni fa di essere incinta del compagno

11 Nov 2025 - 07:56
raffaella fico
armando izzo
gossip