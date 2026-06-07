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© Da video |  Peter Phillips e Harriet Sperling
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Royal Wedding

Peter Phillips dice sì a Harriet Sperling: i Windsor presenti alle nozze

William, Kate, Re Carlo e Camilla, ma non solo: ecco i membri della famiglia reale britannica riuniti per celebrare il matrimonio del nipote del sovrano

07 Giu 2026 - 14:22
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