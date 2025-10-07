Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 31
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Due feste

Per il compleanno di Federico Fashion Style tutti in pigiama: "Vieni come vai a letto"

Ha festeggiato a Milano e a Roma, con gli amici, con la famiglia e naturalmente con la figlia

07 Ott 2025 - 10:45
31 foto
federico fashion style
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri