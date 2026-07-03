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© instagram |  Penelope Cruz, Alexia Putellas e Rosalia 
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TIFO SCATENATO

Penelope Cruz e Rosalia, le foto del tifo scatenato per la Spagna

L'attrice premio Oscar e la pop star spagnola raccontano sui social l'emozione per la vittoria della Spagna contro l'Austria ai Mondiali

03 Lug 2026 - 12:16
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