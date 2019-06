Passata la paura, Elena Santarelli si diverte sulle giostre

Da quando ha annunciato la guarigione del figlio Giacomo, la vita sembra essere più bella per Elena Santarelli, “Madre, amica, moglie, sorella” (come ama definirsi). A Roma per l'inaugurazione di una nuova attrazione in un parco divertimenti, sorride ai flash e prova le giostre pacifica. Ma ai follower che le domandano se ora si sente serena, lei replica: “Sto molto meglio ma la serenità (ingenua) che avevo anni fa non c'è più”...