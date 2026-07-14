L’amore corre sui social e le star abbassano le difese. Kim Kardashian ha condiviso alcuni scatti della vacanza sul lago con Lewis Hamilton e i quattro figli avuti dall’ex marito Kanye West, mostrando quanto il pilota sia ormai entrato nella sua quotidianità familiare. Alessandro Marziali ha invece pubblicato il primo selfie di coppia con Andrea Delogu, rendendo ancora più ufficiale una relazione finora vissuta con discrezione. Gigi Hadid si è mostrata teneramente appoggiata alla spalla di Bradley Cooper, mentre Brad Pitt e Ines de Ramon hanno fatto il loro debutto su Instagram dopo quasi quattro anni insieme. Quattro coppie diverse, unite dalla stessa scelta: lasciare che uno scatto racconti i loro momenti felici.