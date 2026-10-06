La moda è sempre più un affare di famiglia per Monica Bellucci e le figlie Deva, 22 anni, e Léonie Cassel, 16. Se l’attrice continua a essere un’icona di eleganza, le due ragazze stanno trovando ciascuna il proprio spazio nel fashion system, seguendo strade e stili differenti. E la Milano Fashion Week ne è stata la conferma.