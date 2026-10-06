© Instagram | Monica Bellucci e le figlie, dalla Fashion Week al Castello di Sorci: guarda le foto
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La moda è sempre più un affare di famiglia per Monica Bellucci e le figlie Deva, 22 anni, e Léonie Cassel, 16. Se l’attrice continua a essere un’icona di eleganza, le due ragazze stanno trovando ciascuna il proprio spazio nel fashion system, seguendo strade e stili differenti. E la Milano Fashion Week ne è stata la conferma.
Deva Cassel conquista la passerella con un lungo abito bianco, romantico e scenografico, mentre Léonie Cassel sceglie un registro decisamente più sperimentale. Nei suoi scatti, volumi estremi, argento, total black e un cartello con la scritta “The future is female” trasformano la moda in un gioco provocatorio e creativo. A completare il quadro c’è Monica Bellucci, fedele al nero e a quell’eleganza sensuale che negli anni è diventata una delle sue firme.
Dai ritmi della Fashion Week, però, Monica Bellucci è tornata anche alla tranquillità di uno dei luoghi a cui è più legata: il Castello di Sorci, tra Umbria e Toscana. Un rifugio lontano da passerelle e riflettori, dove l’attrice ama concedersi momenti di relax insieme alla famiglia. Dal glamour milanese alla quiete della campagna, sfoglia la gallery con le immagini di Monica, Deva e Léonie e gli scorci del Castello di Sorci.