Meghan Markle nei panni della duchessa-stilista: primo impegno ufficiale (e benefico) a Londra dopo il parto

A quattro mesi dalla nascita di Archie, Meghan Markle termina il congedo maternità e veste a Londra i panni di duchessa-stilista nella prima uscita ufficiale dopo essere diventata mamma. La moglie di Harry, infatti, ha partecipato a Londra alla prima sfilata di beneficenza che ha lanciato la sua linea di moda. Per lei un look classico da imprenditrice: camicia bianca, pantaloni a sigaretta neri e décolleté color cuoio. Un'idea nuova di fare del bene, quella di Meghan, che va a sfidare la Corona e la cognata Kate Middleton. I cinque modelli presentati della sua capsule collection (e anticipati via Instagram) nascono dalla collaborazione con Smart Works Charity, che si occupa di aiutare disoccupati, in particolare donne. La collezione, che comprende giacca, pantaloni, vestito, camicia, borsa, sarà in vendita per due settimane, a prezzi modici. L'abito, infatti, è a 19,50 sterline; borsa e giacca a meno di 200 sterline