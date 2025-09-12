Logo Tgcom24
Via dal cuore e dalla pelle

Mauro Icardi cancella i tatuaggi per Wanda Nara: “Work in progress”

Il calciatore copre le scritte dedicate alla ex moglie sostituendole con il muso di un lupo

12 Set 2025 - 10:00
mauro icardi
wanda nara
gossip

