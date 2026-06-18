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© Instagram |  Martina Colombari e Billy Costacurta 
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Per sempre sì

Martina Colombari, il carosello social celebra i 22 anni di matrimonio con Billy Costacurta

L'attrice ripercorre il grande giorno del 2004 con una promessa d'amore che emoziona i fan

18 Giu 2026 - 11:56
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