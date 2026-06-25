1 di 10
© Instagram |  Luisa Laemmel, le foto della nuova fiamma di Orlando Bloom 
© Instagram |  Luisa Laemmel, le foto della nuova fiamma di Orlando Bloom 
© Instagram |  Luisa Laemmel, le foto della nuova fiamma di Orlando Bloom 

© Instagram |  Luisa Laemmel, le foto della nuova fiamma di Orlando Bloom 

© Instagram |  Luisa Laemmel, le foto della nuova fiamma di Orlando Bloom 

Un nuovo amore per Orlando

Luisa Laemmel, le foto della nuova fiamma di Orlando Bloom

L'attore e la modella svizzera sono stati visti passeggiare insieme per le strade di Milano, alimentando i gossip che li vogliono come la nuova coppia di Hollywood

25 Giu 2026 - 16:30
10 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Ti potrebbe interessare

videovideo
orlando bloom

Sullo stesso tema