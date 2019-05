Red carpet di coppia per Luca Argentero e Cristina Marino. Lui è elegantissimo e affascinante in completo grigio, lei super seducente mette in mostra le lunghe gambe. Arrivano mano nella mano e non si lasciano per un solo istante. Di solito molto schivi e riservati, stavolta si concedono dolci effusioni e tenerezze davanti ai flash.