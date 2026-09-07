Camicia bianca, sneakers e treccia a spiga: Leonor di Spagna debutta all'università

Arrivata intorno alle 8:50, mescolata al flusso di 4mila studenti iscritti, ma sotto gli obiettivi di decine di telecamere, Leonor si è presentata con un look sobrio ma curato per il suo debutto sotto i riflettori. Ampio sorriso, jeans scuri wide leg, camicia bianca a maniche corte, sneakers, maxi borsa nera in spalla e i capelli raccolti in una ordinata treccia a spiga: la principessa ha mostrato un'immagine informale, fresca e studiata nella sua semplicità. E ai cronisti, che si affollavano all'ingresso del campus e le hanno chiesto come si sentisse al suo primo giorno universitario, ha risposto: "Con molta voglia" di affrontare la carriera universitaria.