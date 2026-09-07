Camicia bianca, sneakers e treccia a spiga: Leonor di Spagna debutta all'università

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Dopo tre anni trascorsi tra accademie militari, addestramento e vita in divisa, per Leonor di Spagna si apre un nuovo capitolo. La principessa delle Asturie, che compirà 21 anni il 31 ottobre, ha iniziato gli studi in Scienze politiche all'Università Carlos III di Madrid, nel campus di Getafe. La primogenita di re Felipe VI e della regina Letizia torna così alla vita civile dopo un percorso nelle Forze Armate pensato per prepararla al suo futuro ruolo di regina.
Arrivata intorno alle 8:50, mescolata al flusso di 4mila studenti iscritti, ma sotto gli obiettivi di decine di telecamere, Leonor si è presentata con un look sobrio ma curato per il suo debutto sotto i riflettori. Ampio sorriso, jeans scuri wide leg, camicia bianca a maniche corte, sneakers, maxi borsa nera in spalla e i capelli raccolti in una ordinata treccia a spiga: la principessa ha mostrato un'immagine informale, fresca e studiata nella sua semplicità. E ai cronisti, che si affollavano all'ingresso del campus e le hanno chiesto come si sentisse al suo primo giorno universitario, ha risposto: "Con molta voglia" di affrontare la carriera universitaria.
La formazione militare di Leonor era cominciata nel 2023 con l'ingresso all'Accademia Generale Militare di Saragozza. È poi proseguita nella Marina, con l'esperienza a bordo della nave scuola Juan Sebastián de Elcano, e si è conclusa all'Accademia Generale dell'Aeronautica e dello Spazio di San Javier. Tre anni durante i quali la principessa si è cimentata anche con il paracadutismo e con l'addestramento al volo.
Ora ad attenderla ci sono libri, lezioni ed esami. Il corso di laurea durerà quattro anni e comprende materie che spaziano dalla politica al Diritto, passando per Economia, Sociologia, Storia e Relazioni internazionali. Leonor ha superato il processo di selezione previsto per gli studenti che, come lei, hanno conseguito il diploma all'estero: la principessa aveva frequentato l'UWC Atlantic College in Galles.
Nel primo anno Leonor condividerà l'aula con circa 40 studenti e l'università punta a garantirle una quotidianità il più possibile normale, pur con le necessarie misure di sicurezza. Allo stesso tempo dovrà continuare a conciliare gli studi con gli impegni istituzionali come erede al trono.
Il capitolo militare, inoltre, non è completamente archiviato. Nel luglio 2027 Leonor riceverà i gradi di tenente dell'Esercito e dell'Aeronautica e di alfiere di vascello della Marina. Un ultimo passaggio prima di lasciare definitivamente la divisa e concentrarsi sulla nuova vita universitaria.