Le curve di Elisa Scheffler conquistano "For Men"

Lo modella e presentatrice Elisa Scheffler posa sensuale per "For Men" e svela i segreti per sedurla: "Un uomo deve avere cervello e fisico. Sì lo so che è un connubio raro ma cerco un maschio alfa che mi sappia tenere testa e non sia banale ma intel ligente, divertente e brillante. Non mi impressiono facilmente". Starle dietro non è facile, come ammette lei stessa: "Nella mia vita non ci sono orari né domeniche e, finché non raggiungo un obiettivo non mi fermo. La determinazione paga e se non hai raccomandazioni è fondamentale".