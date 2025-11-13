Logo Tgcom24
People
Altro che crisi

Laura Chiatti e Marco Bocci felici a Roma

I due attori sono stati immortalati sorridenti insieme con i loro bambini Pablo ed Enea

13 Nov 2025 - 10:16
laura chiatti
marco bocci