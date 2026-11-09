Laila Hasanovic, il compleanno senza Sinner e la frecciata social

Laila Hasanovic festeggiati i suoi 26 anni a Copenaghen senza Jannik Sinner, dopo il compleanno del 2025 trascorso in Alto Adige con proprio lui. Sui suoi account social, la modella danese ringrazia chi le è accanto oggi, dicendosi benedetta di trovarsi dove si trova: una frase interpretata da molti utenti come una frecciatina al tennista italiano dopo le voci di rottura. Tra i "mi piace" spicca quello di Darren Cahill, ex allenatore di Jannik Sinner, probabile segno di un affetto rimasto inalterato.