Kylie Jenner, per il compleanno casa tappezzata da migliaia di petali di rose

Al compleanno vero e proprio mancano ancora alcuni giorni, ma intanto in casa di Kylie Jenner si fanno le prove. Il fidanzato della regina di Instagram (per ogni post incassa 1,266 milioni di dollari, più di chiunque altro sui social), Trevis Scott ha pensato bene di tappezzare il pavimento della casa della piccola delle sorelle Kardashian con petali di rose rosse. La figlia di Kylie gioca con la Barbie e calpesta felicemente i fiori e la Jenner commenta: “E non è ancora il mio compleanno”. Già perché pare che per la festa per le 22 candeline (il 10 agosto) della Jenner, che in tre anni ha costruito un impero da 900 milioni di dollari, verrà affittato uno yacht dalle dimensioni titaniche che ospiterà, oltre all'intera famiglia Kardashian, vip di ogni sorta e veleggerà nel Mediterraneo...