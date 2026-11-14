Kim Kardashian ha infiammato Instagram con un carosello fotografico scattato davanti a un mare limpido, ipotizzato essere nelle Filippine. L'imprenditrice americana ha sfoggiato un audace completo verde acqua in maglia, caratterizzato da intrecci, nodi e ampie aperture geometriche che lasciano spazio a un effetto vedo-non-vedo. Il look mozzafiato e il décolleté in primo piano hanno immediatamente scatenato i follower, che hanno sommerso il post di elogi estasiati, incoronandola "dea del mare" e donna più bella del mondo.