Ricicla l'abito ma si scoscia. Se al compleanno del suocero, il principe Carlo, aveva usato il vestito a pois bianco e blu in modalità seriosa, per le celebrazioni dei 75 anni dal D-Day infrange il protocollo e si concede uno spacco aperto. Complice anche il vento, la duchessa di Cambridge finisce per mostrare le gambe affusolate e perfette sottolineate da un paio di decolleté dal tacco alto.