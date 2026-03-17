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alla tradizionale parata al posto di william

Grandi sorrisi e verde intenso d'Irlanda: ecco una raggiante Kate Middleton nel Giorno di San Patrizio

La principessa ha assistito alla tradizionale parata delle Irish Guards al posto di William con il grado di colonnello in capo del reggimento

17 Mar 2026 - 21:46
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La principessa del Galles Kate Middleton nel Giorno di San Patrizio ha assistito alla parata delle Irish Guards presso la caserma di Mons, ad Aldershot, a Sud-Ovest di Londra. Rigorosamente vestita con un cappotto verde scuro, intonato al cappello, ha ricevuto un rametto di trifoglio da un membro delle Guardie Irlandesi. Kate Middleton è diventata colonnello in capo del reggimento da alcuni anni, prendendo il posto del marito, il principe William. Grandi sorrisi hanno illuminato il suo viso e un verde intenso ha reso la sua figura raggiante mentre passava in rassegna le truppe.

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