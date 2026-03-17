Grandi sorrisi e verde intenso d'Irlanda: ecco una raggiante Kate Middleton nel Giorno di San Patrizio

La principessa del Galles Kate Middleton nel Giorno di San Patrizio ha assistito alla parata delle Irish Guards presso la caserma di Mons, ad Aldershot, a Sud-Ovest di Londra. Rigorosamente vestita con un cappotto verde scuro, intonato al cappello, ha ricevuto un rametto di trifoglio da un membro delle Guardie Irlandesi. Kate Middleton è diventata colonnello in capo del reggimento da alcuni anni, prendendo il posto del marito, il principe William. Grandi sorrisi hanno illuminato il suo viso e un verde intenso ha reso la sua figura raggiante mentre passava in rassegna le truppe.