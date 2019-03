Kate Middleton e Meghan Markle dopo mesi riunite a Buckingham Palace

Per la prima volta dopo mesi, Kate Middleton e Meghan Markle partecipano insieme a un evento. L'occasione è la cerimonia organizzata dalla regina Elisabetta per celebrare i 50 anni dall'investitura di Carlo come principe del Galles. Kate, bellissima con un abito celeste al fianco di William, e Meghan, con il pancione messo in evidenza dal tubino damascato, non hanno lesinato sorrisi agli invitati... ma tra loro neanche una stretta di mano.