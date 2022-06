28 giugno 2022 10:08

Kate Middleton come Lady Diana: in uniforme per omaggiare l'esercito

La duchessa di Cambridge in uniforme per il Giorno delle Forze Armate. Kate Middleton ha voluto omaggiare "donne e uomini coraggiosi, del passato e del presente, che prestano servizio in mare, in terra e in aria nel Regno unito e in tutto il mondo". Le immagini sono state scattate nella base militare Pirbright Training Academy. Scatti che ricordano quelli di Lady Diana nel 1988, quando la principessa fece visita all'esercito del Royal Hampshire Regiment a Tidworth, nel Wiltshire, dove si prestò anche a guidare un carro armato.