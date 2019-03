Kate Middleton bon ton, ma magrissima sotto la neve

Non saranno certo i fiocchi di neve a spaventare la Duchessa di Cambridge. Kate Middleton in visita a Blackpool insieme al principe William è raggiante, stretta in un cappottino verde che sottolinea il suo fisico asciutto. Non guarda mai l'obiettivo impegnata a volgere sguardi e sorrisi alla gente, attenta ad ascoltare chiunque le rivolga la parola e a salutare i sudditi, la Middleton non sbaglia un colpo. Seppure sempre fedele al protocollo, sa stupire azzeccando tutte le uscite: look perfetto, intesa al top con William ed eleganza innata. Appare particolarmente magra, ma alle critiche risponde sfoderando grandi sorrisi...