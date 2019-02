Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, vacanze ai Caraibi tra coccole e sport

Vacanze da sogno in Repubblica Dominicana per Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa. La showgirl sfoggia un corpo da urlo, esaltato dai bikini che svelano tutte le sue forme. In quanto a fisico, anche lui non scherza: mette in mostra i muscoli scolpiti e non rinuncia agli allenamenti in palestra per essere sempre al top. Ma tra un tuffo in piscina, un bagno in mare e una sessione di aquagym, la coppia trova anche il tempo per scambiarsi tenere effusioni.