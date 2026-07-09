Jessica Alba a bordo di una Fiat 500 tra le stradine di Porto Ercole, un drink in spiaggia al tramonto, un gelato passeggiando in paese: la star di Hollywood ha scelto l'Argentario per la sua estate italiana insieme al compagno Danny Ramirez, e le immagini pubblicate su Instagram hanno immediatamente fatto il giro del mondo. "Ciao, Italy" ha scritto l'attrice a corredo del carosello di foto e video, un saluto affettuoso alla terra che le ha regalato giorni di relax lontano dai set.