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© Instagram | Jessica Alba
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sotto al sole

Jessica Alba, gli scatti all'Argentario col nuovo amore Danny Ramirez

Dopo il pranzo all'Isola del Giglio, la coppia ha scelto Porto Ercole per qualche giorno di relax. Su Instagram il saluto dell'attrice: "Ciao, Italy"

09 Lug 2026 - 13:25
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Jessica Alba via Instagram © Instagram

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Jessica Alba a bordo di una Fiat 500 tra le stradine di Porto Ercole, un drink in spiaggia al tramonto, un gelato passeggiando in paese: la star di Hollywood ha scelto l'Argentario per la sua estate italiana insieme al compagno Danny Ramirez, e le immagini pubblicate su Instagram hanno immediatamente fatto il giro del mondo. "Ciao, Italy" ha scritto l'attrice a corredo del carosello di foto e video, un saluto affettuoso alla terra che le ha regalato giorni di relax lontano dai set.

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