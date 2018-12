clicca per guardare tutte le foto della gallery

Sorridente e impeccabile come sempre, Ilaria D'Amico ha sfilato sul red carpet della finale di X Factor con un miniabito nero che ha evidenzato un décolleté perfetto e lasciato scoperte le sue lunghe gambe longilinee. Cintura in vita e tacchi alti per la compagna di Gigi Buffon.