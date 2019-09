Il principe Harry è tutto sua madre. Proprio come fece Diana Spencer nel 1997, anche lui ha voluto attraversare un campo minato in Angola per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema delle mine antiuomo. Durante il suo viaggio in Africa con Meghan Markle e il piccolo Archie, il Duca di Sussex torna nei luoghi visitati da Lady D per portare avanti la battaglia che lei aveva iniziato.