non incontra William

Il principe Harry a Londra partecipa al  WellChild Award

Il secondogenito di re Carlo ha partecipato alla cerimonia annuale di premiazione dell'organizzazione benefica WellChild, che sostiene bambini e giovani del Regno Unito che vivono in condizioni mediche complesse e di cui è padrino da 17 anni

09 Set 2025 - 10:09
