Giulia Honegger ha da sempre preferito mantenere un profilo basso, mantenendosi a debita distanza dal clamore mediatico pur essendo legata sentimentalmente a Fedez. Di recente, tuttavia, la situazione ha preso una piega diversa. Dopo il debutto su TikTok a maggio - una rara parentesi nella sua solita riservatezza - l'influencer 24enne ha deciso di sbloccare e rendere pubblico il proprio account Instagram. Una mossa spontanea e arrivata in totale sordina, senza proclami o manovre di marketing.
A conferma del cambiamento, sotto all'ultimo post condiviso ora visibile a tutti, c'è anche la reazione del rapper 37enne (dalla cui unione il 16 luglio 2026 è nato il piccolo Edoardo Lupo) che definisce senza mezzi termini la compagna: "Che sgnacchera".