Giulia Honegger ha da sempre preferito mantenere un profilo basso, mantenendosi a debita distanza dal clamore mediatico pur essendo legata sentimentalmente a Fedez. Di recente, tuttavia, la situazione ha preso una piega diversa. Dopo il debutto su TikTok a maggio - una rara parentesi nella sua solita riservatezza - l'influencer 24enne ha deciso di sbloccare e rendere pubblico il proprio account Instagram. Una mossa spontanea e arrivata in totale sordina, senza proclami o manovre di marketing.