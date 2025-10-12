Logo Tgcom24
Fuori dall’ospedale

Giulia De Lellis e Tony Effe tornano a casa con Priscilla

L’influencer scrive parole dolcissime per ringraziare l’equipe medica del Gemelli di Roma, ma una dedica speciale è per il suo rapper, “l’amore della vita”

12 Ott 2025 - 13:25
