La famiglia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini si allarga di nuovo. A 44 anni l'ex velina è incinta e aspetta il suo terzo figlio, il secondo insieme all'ex campione di nuoto. La coppia ha scelto di condividere la notizia sui social con una serie di teneri scatti che mostrano il pancione e coinvolgono tutta la famiglia. Nelle foto compaiono anche Sofia, 18 anni, primogenita di Giorgia nata dalla relazione con l'ex calciatore Davide Bombardini, e Mia, 6 anni, la figlia avuta con Magnini nel 2020.