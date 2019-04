clicca per guardare tutte le foto della gallery

Più uniti e affiatati che mai, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo hanno festeggiato i 9 anni del loro Andrea con un party a tema Fortnite. Un compleanno davvero "esplosivo" per il bimbo, che prima si è divertito in una partita a paintball con gli amici, poi ha posato per la foto di rito abbracciato a mamma e papà davanti a una torta decorata con piccole bombe a mano.