Fuga romantica per Marica Pellegrinelli e Charley Vezza

Il settimanale "Chi" pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 18 settembre, le immagini esclusive della romantica vacanza inglese di Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. A Woodstock, nella campagna inglese, per ritrovarsi e per visitare la mostra di Maurizio Cattelan, la modella (ed ex di Eros Ramazzotti) e l’imprenditore sono più appassionati che mai. I due si erano salutati a fine agosto a Ibiza per ritrovarsi sì, nei ritagli di tempo, a Milano e dintorni, ma senza quella quotidianità che all’inizio di una bella storia ne è il carburante essenziale. E così, via , con la scusa della mostra verso la romantica campagna inglese dove i due non hanno lesinato baci e romantici abbracci.