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© Instagram | Francesca Barra e Claudio Santamaria, le foto più romantiche per il loro anniversario di nozze
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ANNIVERSARIO SOCIAL

Francesca Barra e Claudio Santamaria, le foto più romantiche per il loro anniversario di nozze

Per l'anniversario di matrimonio Francesca Barra pubblica un emozionante carosello su Instagram tra nozze, baci, famiglia e il ricordo del padre

21 Lug 2026 - 16:37
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Un viaggio tra ricordi, amore e famiglia. Per celebrare l'anniversario di matrimonio con Claudio Santamaria, Francesca Barra ha condiviso su Instagram un carosello che ripercorre la loro storia: dagli scatti delle nozze sulla spiaggia di Policoro al matrimonio segreto a Las Vegas, fino ai momenti più intimi e al commovente ricordo del padre.

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