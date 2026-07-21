Un viaggio tra ricordi, amore e famiglia. Per celebrare l'anniversario di matrimonio con Claudio Santamaria, Francesca Barra ha condiviso su Instagram un carosello che ripercorre la loro storia: dagli scatti delle nozze sulla spiaggia di Policoro al matrimonio segreto a Las Vegas, fino ai momenti più intimi e al commovente ricordo del padre.