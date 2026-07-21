© Instagram | Francesca Barra e Claudio Santamaria, le foto più romantiche per il loro anniversario di nozze
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Per l'anniversario di matrimonio Francesca Barra pubblica un emozionante carosello su Instagram tra nozze, baci, famiglia e il ricordo del padre
Un viaggio tra ricordi, amore e famiglia. Per celebrare l'anniversario di matrimonio con Claudio Santamaria, Francesca Barra ha condiviso su Instagram un carosello che ripercorre la loro storia: dagli scatti delle nozze sulla spiaggia di Policoro al matrimonio segreto a Las Vegas, fino ai momenti più intimi e al commovente ricordo del padre.