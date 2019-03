Filippo Magnini a Disneyland con le sue principesse

clicca per guardare tutte le foto della gallery

"Il castello c’è, la mia Principessa pure... via con la magia!" scrive su Instagram un romanticissimo Filippo Magnini, a Disneyland con Giorgia Palmas e la figlia di lei, Sofia (10 anni). La location da fiaba del parco alle porte di Parigi fa da sfondo ai festeggiamenti per i 37 anni dell'ex velina, che si diverte come una bambina tra spettacoli e attrazioni, senza lasciare un attimo il suo compagno. Allegri, sorridenti e soprattutto innamorati: si vede subito che tra l'ex nuotatore e la conduttrice il feeling è alle stelle.