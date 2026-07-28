Dalla passerella al Dna: la bellezza è un'eredità di famiglia. Cindy Crawford, Heidi Klum, Claudia Schiffer, Uma Thurman, Kate Moss, Milla Jovovich, Laetitia Casta e Giorgia Palmas non hanno trasmesso alle figlie solo lo sguardo e l'eleganza, ma un vero e proprio testimone di stile. Si tratta di somiglianze straordinarie: le rispettive figlie sono la prova vivente che l'iconico fascino delle supermodel anni Novanta continua a risplendere nelle nuove generazioni.