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© Instagram |  Cindy Crawford e Kaia Gerber
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SOMIGLIANZE STRAORDINARIE

Come due gocce d'acqua: quando le figlie delle top model sono identiche alle mamme

Da Cindy Crawford a Kate Moss, il fascino e la bellezza si tramandano di generazione in generazione

28 Lug 2026 - 12:07
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Dalla passerella al Dna: la bellezza è un'eredità di famiglia. Cindy Crawford, Heidi Klum, Claudia Schiffer, Uma Thurman, Kate Moss, Milla Jovovich, Laetitia Casta e Giorgia Palmas non hanno trasmesso alle figlie solo lo sguardo e l'eleganza, ma un vero e proprio testimone di stile. Si tratta di somiglianze straordinarie: le rispettive figlie sono la prova vivente che l'iconico fascino delle supermodel anni Novanta continua a risplendere nelle nuove generazioni.

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