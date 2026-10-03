Sofia Daniele ha raggiunto un importante traguardo laureandosi in Giurisprudenza. Un successo celebrato con profonda emozione dalla famiglia, reso ancora più speciale dalla commovente dedica inserita nelle prime pagine della tesi e condivisa sui social dalla sorella Sara. Sofia ha voluto rivolgere un pensiero dolcissimo al padre Pino Daniele, scomparso nel 2015 quando lei aveva soltanto quindici anni: "A mio papà, custode dei miei sogni, ispirazione di ogni mio traguardo e per sempre, la mia più grande fortuna". Parole toccanti che testimoniano un legame indissolubile, capace di superare il tempo e la distanza.