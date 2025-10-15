Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 9
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Con Leone e Vittoria

Fedez compie 36 anni, festa anticipata a Disneyland Paris

Il rapper è volato in Francia lo scorso weekend con i figli e la fidanzata

15 Ott 2025 - 10:44
9 foto
fedez
gossip