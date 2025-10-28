Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
1 di 29
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

Una cascata di fiori

Federica Panicucci festeggia il compleanno tra torta, regali e… baci!

Per la conduttrice di “Mattino Cinque”, dopo la diretta a Mediaset, un pranzo di lusso con Marco Bacini

28 Ott 2025 - 09:43
29 foto
federica panicucci
marco bacini
gossip